С 6 июля ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) увеличивает размер процентной ставки по депозиту «Окно возможностей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь принимаемым срочным безотзывным вкладам в белорусских рублях на срок 732 дня и 3 года процентная ставка составит 9,5% годовых. Ставка фиксирована на весь срок размещения вклада.

Минимальная сумма по вкладу «Окно возможностей» составляет 20 рублей, она может быть внесена наличными деньгами либо путем безналичного перечисления со счета вкладчика, открытого в банке. Оформить депозит можно во всех офисах и региональных дирекциях банка.