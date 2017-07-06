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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ
13:35 06.07.2017
С 6 июля ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) увеличивает размер процентной ставки по депозиту «Окно возможностей».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь принимаемым срочным безотзывным вкладам в белорусских рублях на срок 732 дня и 3 года процентная ставка составит 9,5% годовых. Ставка фиксирована на весь срок размещения вклада.
Минимальная сумма по вкладу «Окно возможностей» составляет 20 рублей, она может быть внесена наличными деньгами либо путем безналичного перечисления со счета вкладчика, открытого в банке. Оформить депозит можно во всех офисах и региональных дирекциях банка.
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