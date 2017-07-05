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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕПОЗИТ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КЛИЕНТАМ ДОСТУП КО ВСЕЙ ЛИНЕЙКЕ ВКЛАДОВ ОНЛАЙН
17:08 05.07.2017

В мобильном банке INSYNC.BY ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) 5 июля открывается новый безотзывный вклад для частных лиц в долларах США «Вклад INSYNC USD».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, средства на депозите можно будет разместить через мобильный банк сроком на 3 месяца под 1,33% или на 13 месяцев под 2,75% годовых с ежемесячной капитализацией процентов. Ставка фиксированная и не будет изменена до окончания срока клада.

Функция настройки автоматической пролонгации позволит управлять периодом пользования продуктом, исходя из ваших финансовых планов.

Минимальная сумма для «Вклад INSYNC USD» - 100 долларов США. Максимальная – 500000 долларов США.

5 июля в INSYNC.BY будет также открыт доступ ко всей линейке вкладов Альфа-Банка. Это значит, что клиенты получат уникальную возможность полностью управлять личными активами в режиме онлайн.
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