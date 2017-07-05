ЗАО «РРБ-Банк» с 5 июля отменило некоторые ставки плат для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки плат составят:

прием наличных денежных средств в белорусских рублях с дальнейшим перечислением их на счета, открытые в других банках Беларуси – 2% от перечисляемой суммы, минимум 1 руб.;

прием наличных денежных средств в белорусских рублях с зачислением их на счета клиентов банка (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) – 0,1% от суммы, минимум 1,5 руб., максимум 40 руб.;

за проведение платежей в системе ЕРИП (за исключением платежей в уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджет) – 1 руб.