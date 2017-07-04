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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В РАБОТЕ УСЛУГ ДБО БЕЛГАЗПРОМБАНКА УТРОМ 6 ИЮЛЯ ВОЗМОЖНЫ СБОИ
12:31 05.07.2017
В работе услуг дистанционного банковского обслуживания ОАО «Белгазхпромбанк» 6 июля с 7.30 до 8.00 возможны перебои в связи с проведением плановых работ по подготовке к реализации МСИ (Межбанковской системы идентификации).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется Интернет-банка, мобильного приложения BGPB mobile, услуг «Интернет-платежи», «SMS-информирование» и «SMS-управление», USSD- и SMS-запросов.
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