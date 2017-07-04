В работе услуг дистанционного банковского обслуживания ОАО «Белгазхпромбанк» 6 июля с 7.30 до 8.00 возможны перебои в связи с проведением плановых работ по подготовке к реализации МСИ (Межбанковской системы идентификации).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется Интернет-банка, мобильного приложения BGPB mobile, услуг «Интернет-платежи», «SMS-информирование» и «SMS-управление», USSD- и SMS-запросов.