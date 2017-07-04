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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ ФИЗЛИЦ «АСАБЛIВЫ!» С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА НА ДВА МЕСЯЦА
10:20 05.07.2017
Банк БелВЭБ с 4 июля текущего года предлагает новый кредитный продукт «Асаблiвы!» с отсрочкой погашения основного долга и процентов на два месяца.
Как сообщили ЭУКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит предоставляется на 1 год по ставке 15% годовых либо на 2 года по ставке 15,5% годовых. Для оформления потребуется только паспорт (вид на жительство).
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