Банк БелВЭБ с 4 июля текущего года предлагает новый кредитный продукт «Асаблiвы!» с отсрочкой погашения основного долга и процентов на два месяца.

Как сообщили ЭУКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит предоставляется на 1 год по ставке 15% годовых либо на 2 года по ставке 15,5% годовых. Для оформления потребуется только паспорт (вид на жительство).