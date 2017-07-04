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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ОТКРЫВАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА В СОЛИГОРСКЕ
17:54 04.07.2017
ЗАО «МТБанк» открывает обслуживание для бизнеса в Солигорске (ул. Ленина, 36).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, у специалиста банка можно получить консультацию, узнать о финансовых инструментах для развития бизнеса.
Если у клиента еще нет расчетного счета в МТБанке, то открыть его можно на следующих условиях. Заполнить заявление на участие в акции «Время первых» и платить за обслуживание в банке от 1 до 10 рублей в месяц. Также снижена ставка за перечисление личного дохода на карточку – 0,45%. Специальные тарифы действуют до 1 июля 2018 года.
Банк предлагает специальные тарифы услуги эквайринга. Если клиент впервые подаст заявку на заключение договора по эквайрингу, МТБанк предложит заплатить за обслуживание 1 рубль. Такие условия действуют для новых клиентов.
Если клиенту нужны средства на развитие и модернизацию бизнеса, можно получить кредит от 13% в белорусских рублях или от 9% в валюте.
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