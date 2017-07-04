ОАО «Белагропромбанк» снизило размер платы за использование личных сейфовых ячеек в автоматизированном депозитарном хранилище, расположенном по адресу Минск, ул. Романовская Слобода, 8.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь, в зависимости от срока хранения, плата составляет: при сроке хранения до 180 суток включительно – 0,8 руб./сутки; при сроке хранения свыше 180 суток – 0,7 руб./сутки.

Кроме того, специальные условия использования данной услуги предоставляются держателям статусных банковских платежных карточек, эмитированных банком. В частности, для таких клиентов, впервые заключающих договор закрытого банковского хранения, скидка от стандартного размера платы за первые 90 суток хранения составляет: для держателей карточек Visa Platinum – 90% от установленного размера платы; для держателей карточек Visa Gold и MasterCard Gold – 50% от установленного размера платы.

Автоматизированное депозитарное хранилище предоставляет клиентам возможность круглосуточного доступа в режиме самообслуживания.