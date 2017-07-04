ОАО «Банк развития Республики Беларусь» выступило в качестве соорганизатора суверенного выпуска еврооблигаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Банке развития, в конце прошлой недели успешно завершен финальный этап проекта по размещению суверенных облигаций Беларуси. 29 июня ресурсы в размере 1,4 млрд долларов США в полном объеме поступили Министерству финансов. Совместно с международными инвестиционными банками Citi и Raiffeisen Bank International AG в качестве соорганизатора проекта выступил Банк развития.

«Для Банка развития участие в проекте стало по-настоящему историческим событием. В ходе реализации этой сделки мы получили уникальный опыт и компетенции. Синергия усилий всех вовлеченных сторон – Министерства финансов как инициатора и куратора проекта, иностранных банков-организаторов и Банка развития, Национального банка и Министерства экономики, высокопрофессиональных юристов позволила привлечь в экономику нашей страны такой существенный объем долгосрочных финансовых ресурсов на привлекательных условиях. Кроме непосредственного финансового эффекта очередной выпуск суверенных облигаций стал важным этапом в процессе интеграции Республики Беларусь в систему международных финансовых отношений. Такой значительный спрос со стороны международных инвесторов, очевидно, свидетельствует, что интерес к нашей стране далеко не исчерпан. На рынке ждут новые проекты, не только со стороны Министерства финансов как суверенного заемщика, но и от белорусских компаний и банков. Учитывая полученный опыт, мы готовы помогать в создании таких проектов всем заинтересованным. Ну и конечно – настоящей вехой для нас станет работа по созданию своего собственного проекта», - сказал председатель правления Банка развития Сергей Румас.