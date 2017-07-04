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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО ОВЕРДРАФТУ
15:48 04.07.2017
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 июля по 31 декабря (включительно) устанавливает годовую процентную ставку по овердрафту в размере ставки рефинансирования Национального банка Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предложение распространяется на действующие и вновь заключаемые договоры текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки.
При изменении в течение месяца ставки рефинансирования Нацбанка новая ставка применяется, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу нового ее значения.
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