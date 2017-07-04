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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСИ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ПЕРЕВЕДЕНЫ В ФОРМАТ IBAN
15:28 04.07.2017

В Беларуси с 4 июля все банковские счета переведены в международный формат IBAN (International Bank Account Number).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, также начал использоваться банковский идентификационный код BIC (Business Identifier Code), определяемый по международному стандарту.

С 4 июля белорусские банки принимают к исполнению только те платежные инструкции, которые содержат новые номера счетов (IBAN) и новые банковские идентификационные коды (BIC). При этом IBAN и BIC используются как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов.

Номер счета IBAN имеет фиксированную длину в 28 разрядов, его структура определена с учетом позиции банков. Прежний номер счета содержал 13 разрядов.

С новыми номерами счетов IBAN клиенты могут ознакомиться в подразделениях обслуживающих банков и (или) в банковских системах дистанционного обслуживания.

Национальный банк обращает внимание, что в соответствии с требованиями законодательства изменение номеров счетов потребует изменения действующих договоров клиентов с банками и со своими контрагентами. Порядок внесения изменений в договоры определяют обслуживающие банки.

Как сообщалось, в соответствии с постановлением правления Нацбанка №195 от 24 мая 2017 г. утверждены сроки переходного периода для практического внедрения IBAN и виды переводов, на которые распространяются условия переходного периода.

В соответствии с постановлением переходный период устанавливается в отношении международных банковских переводов и переводов в пользу физических лиц по спискам (заработная плата, пенсии, пособия и др.).

Решение о переходе белорусских банков на использование IBAN и BIC при осуществлении безналичных расчетов было принято в 2015 году в рамках реализации Плана мероприятий по внедрению методологии стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии» в платежную систему Республики Беларусь на 2014–2017 годы.

Внедрение IBAN и BIC в практику безналичных расчетов на территории Беларуси и международных расчетов повысит надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки при их проведении, исключит возможность неоднозначной идентификации участника расчетов.

По всем вопросам, касающимся перехода на IBAN и BIC, а также порядка их открытия и использования в расчетах, необходимо обращаться в обслуживающий банк.

Подробнее с порядком перехода на IBAN и BIC можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Беларуси.

Также на интернет-сайте Национального банка размещен ресурс «Калькулятор IBAN», который позволяет в режиме онлайн определить номер текущего (расчетного) банковского счета субъекта хозяйствования (юридического лица, индивидуального предпринимателя, нотариуса и адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально) в формате IBAN. «Калькулятор IBAN» будет доступен до 1 октября 2017 г.
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