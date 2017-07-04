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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ДОГОВОРАМ ВКЛАДОВ ФИЗЛИЦ В ИНВАЛЮТЕ
15:00 04.07.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» с 7 августа изменяет процентные ставки по действующим договорам вкладов (депозитов) физических лиц в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки устанавливаются в следующих размерах:
по действующим договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный» с плавающей процентной ставкой:
в долларах США и евро, привлеченным: на сроки 24 и 36 месяцев и действующим под процентную ставку 4,5% годовых – 4% годовых; на срок 36 месяцев и действующим под процентную ставку 5% годовых – 4,5% годовых;
по действующим договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Выгодный» в долларах США и евро, привлеченным: на сроки 36 и 60 месяцев и действующим под процентную ставку 4,5% годовых – 4% годовых; на сроки 36 и 60 месяцев и действующим под процентную ставку 5% годовых – 4,5% годовых;
по действующим договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Калядны» в долларах США и евро, привлеченным: на срок 24 месяцев и действующим под процентные ставки 4,2% годовых и 4,5% годовых – 4% годовых;
по действующим договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Персона» в долларах США и евро, привлеченным на срок 24 месяца и действующим под процентную ставку 4,5% годовых – 4% годовых;
по действующим договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Выдатны»:
в долларах США, привлеченным: на сроки 24 и 36 месяцев и действующим под процентную ставку 4,2% годовых – 4% годовых;
в евро, привлеченным: на срок 24 месяца и действующим под процентную ставку 4,3% годовых – 4% годовых; на срок 36 месяцев и действующим под процентную ставку 4,4% годовых – 4% годовых.
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