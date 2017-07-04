ЗАО «Идея Банк» с 1 августа изменяет размер ставок по действующим договорам вкладов физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по следующим срочным вкладам (депозитам) физлиц в белорусских рублях, по которым размер процентной ставки выше, чем СР-2,5 (ставка рефинансирования Национального банка Беларуси минус два с половиной) процентных пункта:

«Уверенный 12 плюс», оформленные с 03.01.2017 по 31.01.2017;

«Уверенный 18 плюс», оформленные с 04.01.2017 по 31.01.2017;

«Уверенный 24 плюс», оформленные с 06.01.2017 по 17.01.2017;

«Особенный 12 плюс», оформленные с 03.01.2017 по 31.01.2017;

«Особенный 18 плюс», оформленные с 06.01.2017 по 30.01.2017;

«Особенный 24 плюс», оформленные с 04.01.2017 по 31.01.2017;

«Особенный плюс», оформленные через СБДО на 12 месяцев с 02.01.2017 по 31.01.2017;

«Особенный плюс», оформленные через СБДО на 18 месяцев с 01.01.2017 по 31.01.2017;

«Особенный плюс», оформленные через СБДО на 24 месяцев с 01.01.2017 по 24.01.2017;

«В прямом эфире», оформленные через СБДО на 18 месяцев 18.01.2017;

С 1 августа процентная ставка устанавливается в размере СР-4 (ставка рефинансирования Нацбанка минус четыре) процентных пункта.

По следующим срочным вкладам (депозитам) физлиц в иностранной валюте, по которым размер процентной ставки выше, чем 1,5% годовых:

«Валютный 12 плюс с капитализацией», оформленные с 06.01.2017 по 25.01.2017;

«Валютный 24 плюс», оформленные с 06.07.2016 по 30.07.2016 и 30.01.2017;

«Валютный 24 плюс с капитализацией», оформленные с 01.07.2016 по 30.07.2016 и с 12.01.2017 по 27.01.2017;

«Валютный особенный 12 плюс с капитализацией», оформленные с 21.01.2017 по 31.01.2017;

«Валютный особенный 24 плюс с капитализацией», оформленные с 06.01.2017 по 30.01.2017;

«Валютный особенный плюс с капитализацией», оформленные через СБДО на 12 месяцев с 10.01.2017 по 24.01.2017;

С 1 августа процентная ставка устанавливается в размере 1,5% годовых.