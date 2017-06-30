ОАО «Белгазпромбанк» предлагает новую инвестиционную программу кредитования, направленную на развитие субъектов малого бизнеса, под 5,99% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, специально для этих целей будут использованы кредитные ресурсы, предоставленные Газпромбанком (Россия) в размере 5 млн евро, за счет которых Белгазпромбанк профинансирует проекты субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей на цели приобретения основных фондов и расширение и реконструкцию производственных площадей.

Процентная ставка по данной программе составляет 5,99% годовых в евро в первый год кредитования, 7,99% годовых в последующий период. Процентная ставка не зависит от суммы кредита и от наличия валютной выручки. Кроме этого, Белгазпромбанк предлагает длительные сроки финансирования: приобретение основных фондов – до 7 лет, финансирование приобретения/строения недвижимости – до 10 лет.

Программа действует до октября 2017 года.