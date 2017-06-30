БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛИНВЕСТБАНК УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДОГОВОРАМ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ

11:50 04.07.2017 ОАО «Белинвестбанк» с 5 июля изменяет процентные ставки по договорам текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц для зачисления пенсий, пособий и других выплат в белорусских рублях, заключенным до 30.06.2017. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по текущим (расчетным) банковским счетам физлиц для зачисления пенсий, пособий и других выплат составит 2%.