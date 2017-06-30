|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДОГОВОРАМ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ
11:50 04.07.2017
ОАО «Белинвестбанк» с 5 июля изменяет процентные ставки по договорам текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц для зачисления пенсий, пособий и других выплат в белорусских рублях, заключенным до 30.06.2017.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по текущим (расчетным) банковским счетам физлиц для зачисления пенсий, пособий и других выплат составит 2%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2017
Курсы в банках
на 04.07.2017
Конвертация в банках
на 04.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте