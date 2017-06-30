Руководство ОАО «АСБ Беларусбанк» и представители платежной системы UnionPay International обсудили перспективы сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, тема возникла вследствие обращения СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» с предложением открытия отделения на территории Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Стороны обсудили возможность сотрудничества с UnionPay International в части реализации обслуживания держателей карточек данной платежной системы в сети банкоматов банка, а также организаций торговли и сервиса в рамках договоров по расчетному обслуживанию (эквайрингу).

«Компания по развитию индустриального парка» является клиентом филиала №500 – Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» с августа 2012 года, пользуется широким спектром банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание, валютно-обменные и конверсионные операции, размещение денежных средств в депозиты и облигации банка и иных эмитентов, международные и межбанковские расчеты, операции с банковскими платежными карточками, депозитарное обслуживание.

«Являясь универсальным финансовым институтом, Беларусбанк предоставляет весь спектр финансовых услуг. Мы открыты для сотрудничества и готовы обсуждать любые идеи и инициативы, которые будут полезны и принесут выгоду всем сторонам. Партнеры банка – это более 120 банков из 35 стран мира. Мы предоставляем клиентам возможность финансирования внешнеторговых контрактов с контрагентами из любого уголка планеты», – подчеркнул председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич.

Состоялся обмен мнениями экспертов по указанным вопросам. Было решено вернуться к теме после ее детальной проработки.