Председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич 27 июня посетил с деловым визитом ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», где была проведена встреча с генеральным директором предприятия Владимиром Королем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества Беларусбанка с Белкоммунмашем, в частности, тема финансирования текущей деятельности предприятия, в том числе за счет кредитной поддержки банка.

С декабря 2005 года ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» является клиентом ОАО «АСБ Беларусбанк».

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» – ведущее предприятие в сфере производства городского электрического транспорта, занимается производством троллейбусов, трамваев и коммунальной техники различного направления. Основными рынками сбыта являются Беларусь, Россия, Молдова, Украина, Казахстан.

По итогам работы за 5 месяцев 2017 года темп роста товарной продукции предприятия к аналогичному периоду прошлого года составил 473,6%, темп роста выручки от реализации готовой продукции – 452,1%.