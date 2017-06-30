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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК И БЕЛКОММУНМАШ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИИ ЗА СЧЕТ КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ БАНКА
18:11 30.06.2017
Председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич 27 июня посетил с деловым визитом ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», где была проведена встреча с генеральным директором предприятия Владимиром Королем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества Беларусбанка с Белкоммунмашем, в частности, тема финансирования текущей деятельности предприятия, в том числе за счет кредитной поддержки банка.
С декабря 2005 года ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» является клиентом ОАО «АСБ Беларусбанк».
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» – ведущее предприятие в сфере производства городского электрического транспорта, занимается производством троллейбусов, трамваев и коммунальной техники различного направления. Основными рынками сбыта являются Беларусь, Россия, Молдова, Украина, Казахстан.
По итогам работы за 5 месяцев 2017 года темп роста товарной продукции предприятия к аналогичному периоду прошлого года составил 473,6%, темп роста выручки от реализации готовой продукции – 452,1%.
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