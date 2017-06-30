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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АБСОЛЮТБАНК ИЗМЕНЯЕТ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С 30 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ
17:42 30.06.2017
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» изменяет регламент работы с 30 июня по 3 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с необходимостью выполнения банком процедур закрытия расчетного месяца и проведения технологических работ по переходу с 4 июля 2017 года на работу с новыми счетами в формате IBAN.
Для юридических лиц: 30 июня будет недоступен вход и работа в СДБО «Клиент-Банк» с 16.00. Осуществление платежей будет в обычном режиме.
1-3 июля 2017 г. (выходной день): доступ к СДБО «Клиент-Банк» будет заблокирован.
Для физических лиц:
график работ офисов и ЦБУ банка:
30 июня:
с 9.00 до 16.00: головное отделение банка, ЦБУ №2, офис «Капитал», офис «Запад», офис «Грушевка», ЦБУ Гомель, ЦБУ Гродно;
с 10.00 до 16.00 – офис «Дзержинск».
1-3 июля – выходной: головное отделение банка, ЦБУ №2, офис «Капитал», офис «Запад», офис «Грушевка», ЦБУ Гомель, ЦБУ Гродно, офис «Дзержинск».
Осуществление платежей наличными денежными средствами в кассах банка: 30 июня до 18.00; 1 июля: 12.00-21.45; 2-4 июля: 8.15-21.45.
Работа Контакт-центра: 30 июня: 9.00-20.00; 1-3 июля: 10.00-18.00.
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