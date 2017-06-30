ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» изменяет регламент работы с 30 июня по 3 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с необходимостью выполнения банком процедур закрытия расчетного месяца и проведения технологических работ по переходу с 4 июля 2017 года на работу с новыми счетами в формате IBAN.

Для юридических лиц: 30 июня будет недоступен вход и работа в СДБО «Клиент-Банк» с 16.00. Осуществление платежей будет в обычном режиме.

1-3 июля 2017 г. (выходной день): доступ к СДБО «Клиент-Банк» будет заблокирован.

Для физических лиц:

график работ офисов и ЦБУ банка:

30 июня:

с 9.00 до 16.00: головное отделение банка, ЦБУ №2, офис «Капитал», офис «Запад», офис «Грушевка», ЦБУ Гомель, ЦБУ Гродно;

с 10.00 до 16.00 – офис «Дзержинск».

1-3 июля – выходной: головное отделение банка, ЦБУ №2, офис «Капитал», офис «Запад», офис «Грушевка», ЦБУ Гомель, ЦБУ Гродно, офис «Дзержинск».

Осуществление платежей наличными денежными средствами в кассах банка: 30 июня до 18.00; 1 июля: 12.00-21.45; 2-4 июля: 8.15-21.45.

Работа Контакт-центра: 30 июня: 9.00-20.00; 1-3 июля: 10.00-18.00.