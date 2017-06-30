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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ОФИС БЕЛАГРОПРОМБАНКА ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
16:47 30.06.2017
Новый офис ОАО «Белагропромбанк» открылся в Минске (ул. Железнодорожная, 44).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в центре банковских услуг №715/34 Региональной дирекции по Минску ОАО «Белагропромбанк» будут обслуживаться физические лица, которые смогут получить персональную консультацию по розничным банковским продуктам, сервисам, оформить вклад, кредит, заказать банковскую платежную карточку, а также воспользоваться кассовыми услугами.
«Мы рады открытию дополнительного офиса Белагропромбанка. Здесь мы можем предложить нашим клиентам весь комплекс востребованных розничных банковских услуг: прием коммунальных и иных платежей, валютно-обменные операции, услугу по денежным переводам, операции по банковским платежным карточкам. Наши специалисты осуществляют открытие и ведение текущих вкладных (депозитных) счетов, операции с ценными бумагами и другие операции. Кроме того, в отделении будет приниматься денежная выручка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – рассказала менеджер по обслуживанию частных клиентов ЦБУ №715/34 Элина Любецкая.
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