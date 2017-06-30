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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РРБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ПО РЯДУ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
16:00 30.06.2017

ЗАО «РРБ-Банк» с 4 июля изменяет тарифы по ряду банковских операций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяются тарифы, используемые в брокерской деятельности.

Брокерское обслуживание юридических лиц:

покупка и продажа государственных ценных бумаг и ценных бумаг НБ РБ по поручению клиента – 0,05% от суммы сделки, но не менее 25 руб. за одну сделку;

покупка и продажа ценных бумаг, выпущенных местными органами управления, и корпоративных ценных бумаг, допущенных к размещению или обращению в ОАО «БВФБ» по поручению клиента – 0,05% от суммы сделки, но не менее 25 руб. за одну сделку;

покупка и продажа ценных бумаг на неорганизованном рынке по договорам поручения и комиссии – 0,05% от суммы сделки, но не менее 25 руб. за одну сделку;

услуги по организации допуска ценных бумаг эмитента к размещению (обращению) на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (листинг) – 50 руб., в том числе НДС;

услуги по организации простого аукциона по покупке (продаже) ценных бумаг на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» – 100 руб., в том числе НДС.

Брокерское обслуживание физических лиц:

покупка и продажа физическим лицам ценных бумаг, обращающихся в торговой системе ОАО «БВФБ» и на неорганизованном рынке: в национальной валюте – 0,5% от суммы сделки, но не менее 30 руб., в иностранной валюте – 0,5% от суммы сделки, минимум 30 долларов США/максимум 200 долларов США за одну сделку;

за выставление заявки по ценным бумагам в торговой системе ОАО «БВФБ» – 5 руб. за каждый день выставления заявки.

При совершении сделок с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, комиссионное вознаграждение банку уплачивается в белорусских рублях по курсу Национального банка Беларуси на дату совершения сделки.
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USD 1.9413
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валюта курс +/-
EUR 2.2143 +0.0055
USD 1.9413 +0.0077
RUB 3.2705 -0.0032
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Курсы в банках
на 30.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2120 2.2180
USD 1.9370 1.9420
RUB 3.2600 3.2750
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Конвертация в банках
на 30.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1440
EUR/RUB 67.4700 68.0500
USD/RUB 59.1000 59.6000
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