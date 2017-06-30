ЗАО «РРБ-Банк» с 4 июля изменяет тарифы по ряду банковских операций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяются тарифы, используемые в брокерской деятельности.

Брокерское обслуживание юридических лиц:

покупка и продажа государственных ценных бумаг и ценных бумаг НБ РБ по поручению клиента – 0,05% от суммы сделки, но не менее 25 руб. за одну сделку;

покупка и продажа ценных бумаг, выпущенных местными органами управления, и корпоративных ценных бумаг, допущенных к размещению или обращению в ОАО «БВФБ» по поручению клиента – 0,05% от суммы сделки, но не менее 25 руб. за одну сделку;

покупка и продажа ценных бумаг на неорганизованном рынке по договорам поручения и комиссии – 0,05% от суммы сделки, но не менее 25 руб. за одну сделку;

услуги по организации допуска ценных бумаг эмитента к размещению (обращению) на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (листинг) – 50 руб., в том числе НДС;

услуги по организации простого аукциона по покупке (продаже) ценных бумаг на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» – 100 руб., в том числе НДС.

Брокерское обслуживание физических лиц:

покупка и продажа физическим лицам ценных бумаг, обращающихся в торговой системе ОАО «БВФБ» и на неорганизованном рынке: в национальной валюте – 0,5% от суммы сделки, но не менее 30 руб., в иностранной валюте – 0,5% от суммы сделки, минимум 30 долларов США/максимум 200 долларов США за одну сделку;

за выставление заявки по ценным бумагам в торговой системе ОАО «БВФБ» – 5 руб. за каждый день выставления заявки.

При совершении сделок с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, комиссионное вознаграждение банку уплачивается в белорусских рублях по курсу Национального банка Беларуси на дату совершения сделки.