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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ПО РЯДУ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
16:00 30.06.2017
ЗАО «РРБ-Банк» с 4 июля изменяет тарифы по ряду банковских операций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяются тарифы, используемые в брокерской деятельности.
Брокерское обслуживание юридических лиц:
покупка и продажа государственных ценных бумаг и ценных бумаг НБ РБ по поручению клиента – 0,05% от суммы сделки, но не менее 25 руб. за одну сделку;
покупка и продажа ценных бумаг, выпущенных местными органами управления, и корпоративных ценных бумаг, допущенных к размещению или обращению в ОАО «БВФБ» по поручению клиента – 0,05% от суммы сделки, но не менее 25 руб. за одну сделку;
покупка и продажа ценных бумаг на неорганизованном рынке по договорам поручения и комиссии – 0,05% от суммы сделки, но не менее 25 руб. за одну сделку;
услуги по организации допуска ценных бумаг эмитента к размещению (обращению) на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (листинг) – 50 руб., в том числе НДС;
услуги по организации простого аукциона по покупке (продаже) ценных бумаг на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» – 100 руб., в том числе НДС.
Брокерское обслуживание физических лиц:
покупка и продажа физическим лицам ценных бумаг, обращающихся в торговой системе ОАО «БВФБ» и на неорганизованном рынке: в национальной валюте – 0,5% от суммы сделки, но не менее 30 руб., в иностранной валюте – 0,5% от суммы сделки, минимум 30 долларов США/максимум 200 долларов США за одну сделку;
за выставление заявки по ценным бумагам в торговой системе ОАО «БВФБ» – 5 руб. за каждый день выставления заявки.
При совершении сделок с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, комиссионное вознаграждение банку уплачивается в белорусских рублях по курсу Национального банка Беларуси на дату совершения сделки.
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