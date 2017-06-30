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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДОВ «АЛЬФА-КАСКАД» В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
15:00 30.06.2017
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 1 июля возобновляет ранее приостановленную возможность пополнения вклада «Альфа-Каскад» в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 1 июля для действующих клиентов Альфа-Банка возобновится возможность пополнения вкладов «Альфа-Каскад» в белорусских рублях на условиях заключенных договоров, которые были временно закрыты ранее.
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