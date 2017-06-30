БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДОВ «АЛЬФА-КАСКАД» В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

15:00 30.06.2017 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 1 июля возобновляет ранее приостановленную возможность пополнения вклада «Альфа-Каскад» в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 1 июля для действующих клиентов Альфа-Банка возобновится возможность пополнения вкладов «Альфа-Каскад» в белорусских рублях на условиях заключенных договоров, которые были временно закрыты ранее.