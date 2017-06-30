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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В НОЧЬ НА 1 ИЮЛЯ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ МОБИЛЬНЫЙ И ИНТЕРНЕТ-БАНК, USSD-БАНК, SMS-БАНК ПРИОРБАНКА
14:26 30.06.2017
В ночь на 1 июля будут недоступны Мобильный и Интернет-Банк, USSD-Банк, SMS-Банк «Приорбанк» ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 30 июня по 1 июля возможны перерывы в работе системы дистанционного банковского обслуживания.
С 8.30 30 июня прекращён приём платежей в рамках услуги «Произвольный платёж». Ранее сохранённые произвольные платежи и созданные по ним автооплаты станут недоступны.
Возможность проведения новых платежей по услуге «Произвольный платеж» станет доступна после 1 июля, реквизиты получателя необходимо будет вводить в новом формате.
Функционирование АИС «Расчет» (ЕРИП) будет приостановлено 30 июня с 23.30 до 6.00 1 июля.
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