Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» («БРРБ») на уровне «B-» со «Стабильным» прогнозом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве, долгосрочные РДЭ, рейтинги поддержки и уровни поддержки долгосрочных РДЭ трех банков подкрепляются потенциальной государственной поддержкой в случае необходимости и находятся на одном уровне с суверенным рейтингом («B-»/прогноз «Стабильный»). При оценке поддержки Fitch учитывает структуру собственности банков, контроль со стороны правительства (представители правительства входят в состав наблюдательных советов банков) и историю поддержки по настоящее время.

«Мы также учитываем роль Беларусбанка и БРРБ в проводимой политике государства как крупнейших кредиторов по государственным программам финансирования, поддерживаемых целевым фондированием от государства, системную значимость Беларусбанка (рыночная доля 41% по величине активов и 45% по розничным депозитам) и субсидиарную ответственность государства по облигациям БРРБ, которая, однако, на настоящее время пока не была применена на практике», – говорится в комментарии Fitch.

Способность властей предоставлять поддержку в иностранной валюте является ограниченной, по мнению Fitch, с учетом значительного внешнего фондирования трех банков (в совокупности 2,2 млрд долл. на конец 2016 г., включая краткосрочный долг на 1,2 млрд долл. с погашением в следующие 12 месяцев начиная с 1 марта 2017 г.) и высокой долларизации внутренних обязательств банков (7,3 млрд долл. на конец 2016 г.), в основном в форме клиентских депозитов (облигаций у БРРБ). Эти валютные обязательства являются крупными относительно международных резервов страны (5,2 млрд долл.), в то время как валютная ликвидность у всех трех банков в значительной степени представлена валютными облигациями, выпущенными государством (долгосрочный долг) или центральным банком (краткосрочный долг).

«Мы ожидаем, что власти предоставят банкам эту валютную ликвидность в случае необходимости, чтобы избежать дефолтов по их внешним заимствованиям. В качестве позитивного фактора отмечается, что около 40% от этих заимствований приходится на обязательства перед российскими кредиторами и, по нашему мнению, они, скорее всего, будут пролонгированы. В случае какого-либо дефицита ликвидности в национальной валюте такой дефицит, вероятно, будет покрываться центральным банком (для Беларусбанка и Белинвестбанка) или властями (для БРРБ)», – отмечено в комментарии агентства.

В 2016 г. в трех рассматриваемых банках не было новых взносов капитала от государства (хотя субординированный долг у Белинвестбанка, держателем которого является государство, был конвертирован в капитал) и в ближайшем будущем они не ожидаются. Первоначальный план частичной приватизации Беларусбанка, объявленный в 2016 г., на сегодня отложен, и банк сфокусируется на структурных реформах, согласно информации, полученной Fitch от его менеджмента. Приватизация Белинвестбанка (100% доли) также маловероятна в ближайшее время, по мнению Fitch, с учетом аналогичных потребностей банка в структурных реформах и неопределенности по поводу экономических перспектив в стране. Предполагается, что готовность властей страны оказывать поддержку останется неизменной для Беларусбанка и Белинвестбанка, пока государство владеет контрольным пакетом.

Кредитоспособность банков (Беларусбанк и Белинвестбанка) на самостоятельной основе тесно увязана с суверенной кредитоспособностью ввиду значительных прямых требований банков к государству и, в более широком плане, к госсектору экономики. Поэтому качество активов банков зависит от состояния государственных финансов и способности властей поддерживать макроэкономическую стабильность и госсектор. На конец 2016 г. прямые риски на государство (включают требования к правительству и центральному банку) относительно основного капитала по методологии Fitch составляли 3x у Беларусбанка и 2,7x у Белинвестбанка. Кредиты, предоставленные компаниям госсектора (в том числе в рамках государственных программ), были равны еще 3,8x от основного капитала по методологии Fitch у Беларусбанка и 2x у Белинвестбанка.

Кредитные риски остаются высокими в условиях слабого роста экономики, а способность заемщиков обслуживать обязательства находится под давлением из-за высокого левериджа в корпоративном сегменте и долларизации кредитов (Беларусбанк: 60%; Белинвестбанк: 70% от кредитов), в то время как доля заемщиков, захеджированных от валютных рисков, является ограниченной. Показатели качества активов ухудшились в целом по всему банковскому сектору в течение 2015-2016 гг. Ожидается, что эта тенденция продолжится в 2017 г., так как операционная среда остается непростой.

Кредиты Беларусбанка, отнесенные к обесцененным на индивидуальной основе (по МСФО), увеличились до высокого уровня в 37% от валовых кредитов в конце 2016 г. относительно 30% в конце 2015 г., что отражало ухудшение финансового положения заемщиков и/или залогов. В то же время кредиты с просрочкой более 90 дней оставались на низком уровне, 1,6% кредитов, чему способствовала реструктуризация/пролонгация кредитов, а также высокая доля заемщиков с поддержкой от государства (в форме субсидий по процентным платежам или погашения кредитов за счет госгарантий). Кредиты Белинвестбанка, отнесенные к обесцененным на индивидуальной основе, также находились на высоком уровне 30% от кредитов на конец 2016 г., хотя и снизились с 34% в конце 2015 г., а кредиты с просрочкой более 90 дней составляли 11,6%.

Благоприятным фактором для показателей качества активов является умеренная расчистка баланса, организованная властями в 2015-2016 гг., в форме обмена отдельных проблемных кредитов на долгосрочные облигации, выпущенные Министерством финансов, БРРБ или местными властями. Ожидается, что расчистка продолжится, хотя она, вероятно, будет постепенным процессом с учетом ограниченных финансовых возможностей государства по оказанию значительной поддержки.

Fitch расценивает капитализацию как умеренную с учетом кредитных рисков и уровней обесцененных кредитов у банков. Незарезервированная доля обесцененных кредитов составляла высокие 1,7x от основного капитала по методологии Fitch у Беларусбанка и 1x у Белинвестбанка. В конце мая 2017 г. регулятивные показатели основного капитала и общего капитала составляли 16,2% и 18,6% соответственно у Беларусбанка и 10,5% и 15,2% у Белинвестбанка. Запасы капиталов предоставляли ограниченную способность абсорбировать убытки, равную 9% кредитов у Беларусбанка и 5% у Белинвестбанка без нарушения минимальных регулятивных требований к капиталу (включая надбавки).

Прибыль до отчислений под обесценение (за вычетом начисленных, но не полученных в денежной форме процентов) находилась на хорошем уровне 5,8% от средних валовых кредитов у Беларусбанка и 8% у Белинвестбанка. Однако, по мнению Fitch, имеется неопределенность по поводу способности некоторых заемщиков обслуживать кредиты за счет собственных денежных потоков, а не получения новых кредитов. Отчисления в резерв под обесценение кредитов были значительными у банков (65% операционной прибыли до отчислений под обесценение у Беларусбанка в 2016 г. и 98% у Белинвестбанка), что оказало давление на рентабельность капитала (ROAE), которая составила 8,9% у Беларусбанка и 0% у Белинвестбанка.

Основным источником фондирования банков являются клиентские средства (более 70% пассивов), но в основном валютные (67% у Беларусбанка и 62% у Белинвестбанка). Тренд по депозитам в последнее время является стабильным, что ограничивает непосредственное давление на ликвидность. Однако управление ликвидностью по-прежнему в высокой степени зависит от доверия вкладчиков и поддержки со стороны властей.

Fitch не присваивало БРРБ рейтинг устойчивости ввиду особого статуса банка как организации развития и тесной связи с государством.

Какие-либо изменения РДЭ рассматриваемых банков, вероятно, будут увязаны с изменением суверенной кредитоспособности, и «Стабильный» прогноз отражает прогноз по суверенным рейтингам.

Кроме того, рейтинги банков могут быть понижены, и, соответственно, станут ниже суверенного рейтинга, если своевременная поддержка не будет оказана в случае ее необходимости или если усиление давления на внешние финансы страны повысит риск введения валютного контроля до наступления дефолта суверена.

Понижение рейтингов устойчивости (для Беларусбанка и Белинвестбанка – прим.) возможно в случае снижения капитализации ввиду дальнейшего заметного ухудшения качества активов или существенного сокращения валютной ликвидности. Повышение рейтингов устойчивости выше суверенного рейтинга крайне маловероятно с учетом сильной связи кредитоспособности суверенного эмитента и банков.