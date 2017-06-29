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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РЕЖИМ РАБОТЫ ОФИСОВ И КАСС ПАРИТЕТБАНКА ИЗМЕНЯЕТСЯ С 30 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ
12:52 30.06.2017

Режим работы офисов и касс ОАО «Паритетбанк» изменяется с 30 июня по 2 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения в работе офисов:

30 июня все офисы банка будут обслуживать клиентов до 16.00, за исключением ЦБУ №8 в Могилеве, ЦБУ №9 в Жлобине, УРМ ЦБУ №11 в Давид-Городке, ЦБУ №15 в Бресте, ЦБУ №16 в Барановичах, ЦБУ №17 в Минске. Данные офисы будут работать по обычному графику.

1 июля объявлен выходной день в:

РКЦ №1 в Минске, УРМ ЦБУ №1 в Витебске, ЦБУ №2 в Минске, ЦБУ №5 в Минске, УРМ ЦБУ №5 в Минске, ЦБУ №6 в Гродно, ЦБУ №7 в Пинске, ЦБУ №8 в Могилеве, ЦБУ № 12 в Бобруйске, УРМ ЦБУ №15 в Бресте, ЦБУ №18 в Новополоцке, ЦБУ №19 в Лиде, ЦБУ № 20 в Орше.

2 июля в ЦБУ №11 в Столине и в ЦБУ №18 в Новополоцке − выходной день.

Изменения в работе отдельностоящих касс, обменных пунктов и пунктов обмена валют:

30 июня все кассы, обменные пункты и пункты обмена валют обслуживают клиентов до 16.00;

в кассах, обменных пунктах и пунктах обмена валют, режим работы которых установлен ранее указанного времени, – обслуживание клиентов по установленному режиму;

1 июля все кассы, обменные пункты и пункты обмена валют работают с 10.00;

1-2 июля установлен выходной день в приходно-расходной кассе №2 РКЦ №1 ОАО «Паритетбанк» в Минске.

1-3 июля для обменного пункта №37 РКЦ №1 ОАО «Паритетбанк» в Минске установлен режим работы с клиентами: 11.30 – 18.40, обед 15.00 – 15.20;

1 июля для приходно-расходной кассы №2 ЦБУ №7 ОАО «Паритетбанк» в Пинске установлен режим работы с клиентами: 11.30 – 17.00, обед 13.00 – 13.30;

1 июля для приходно-расходной кассы №4 ЦБУ №12 ОАО «Паритетбанк» в Бобруйске установлен режим работы с клиентами: 10.00 – 19.30, обед 13.15 – 13.45.

1-2 июля для приходно-расходной кассы №2 ЦБУ №18 ОАО «Паритетбанк» в Новополоцке установлен режим работы с клиентами: 10.00 – 17.00, обед 14.00 – 14.40.
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