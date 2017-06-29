Обслуживание клиентов ОАО «Белинвестбанк» с 30 июня по 1 июля будет осуществляться в ограниченном режиме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением работ по переходу на международную структуру номера счета и банковского идентификационного кода.

Так, с 16.00 30 июня до 8.00 1 июля будет приостановлена возможность оплаты бездоговорных (произвольных) платежей в адрес получателей платежей, счета которых открыты в других банках, за исключением платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды.

С 23.30 30 июня до 6.00 1 июля будет приостановлен прием безналичных и коммунальных платежей, выполняемых посредством ЕРИП.

С 5.00 до 8.00 1 июля будут приостановлены:

валютно-обменные операции (покупка, продажа, конверсия);

операции в системах дистанционного банковского обслуживания — «SMS-банкинг», «USSD-банкинг», «Интернет-банкинг» и «Мобильный банкинг»;

оплата с использованием банковских платежных карточек и перевод денежных средств с карточки на карточку в устройствах самообслуживания (банкоматы, инфокиоски) банка;

прием платежей от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и операции взноса наличных денежных средств на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов в банкоматах банка с функцией взноса наличных денежных средств.