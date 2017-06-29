|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.06.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК 30 ИЮНЯ И 1 ИЮЛЯ БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ В ОГРАНИЧЕННОМ РЕЖИМЕ
11:44 30.06.2017
Обслуживание клиентов ОАО «Белинвестбанк» с 30 июня по 1 июля будет осуществляться в ограниченном режиме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением работ по переходу на международную структуру номера счета и банковского идентификационного кода.
Так, с 16.00 30 июня до 8.00 1 июля будет приостановлена возможность оплаты бездоговорных (произвольных) платежей в адрес получателей платежей, счета которых открыты в других банках, за исключением платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды.
С 23.30 30 июня до 6.00 1 июля будет приостановлен прием безналичных и коммунальных платежей, выполняемых посредством ЕРИП.
С 5.00 до 8.00 1 июля будут приостановлены:
валютно-обменные операции (покупка, продажа, конверсия);
операции в системах дистанционного банковского обслуживания — «SMS-банкинг», «USSD-банкинг», «Интернет-банкинг» и «Мобильный банкинг»;
оплата с использованием банковских платежных карточек и перевод денежных средств с карточки на карточку в устройствах самообслуживания (банкоматы, инфокиоски) банка;
прием платежей от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и операции взноса наличных денежных средств на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов в банкоматах банка с функцией взноса наличных денежных средств.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2017
Курсы в банках
на 30.06.2017
Конвертация в банках
на 30.06.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте