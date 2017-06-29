|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.06.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ ИДЕЯ БАНКА МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ДЕБЕТОВУЮ КАРТУ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
10:56 30.06.2017
В очередном обновлении Интернет-банка ЗАО «Идея Банк» появилась возможность заказа дебетовой карты с доставкой на дом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ближайший месяц такая возможность будет только в Минске, но список городов будет постоянно расширяться.
Доставка будет выполняться в следующем режиме: при заказе неперсонифицированной карточки – доставка в течение 3 рабочих дней с момента оформления заказа; при заказе персонифицированной карты – доставка в течение 3 рабочих дней с момента изготовления карты (не более 7 рабочих дней с момента оформления заказа).
Теперь все операции, связанные с оформление банковских продуктов (депозиты, текущие счета, платежные карты), перенесены в раздел «Магазин продуктов».
Аналогичные изменения в мобильном приложении будут доступны с 1 июля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2017
Курсы в банках
на 30.06.2017
Конвертация в банках
на 30.06.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте