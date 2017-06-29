В очередном обновлении Интернет-банка ЗАО «Идея Банк» появилась возможность заказа дебетовой карты с доставкой на дом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ближайший месяц такая возможность будет только в Минске, но список городов будет постоянно расширяться.

Доставка будет выполняться в следующем режиме: при заказе неперсонифицированной карточки – доставка в течение 3 рабочих дней с момента оформления заказа; при заказе персонифицированной карты – доставка в течение 3 рабочих дней с момента изготовления карты (не более 7 рабочих дней с момента оформления заказа).

Теперь все операции, связанные с оформление банковских продуктов (депозиты, текущие счета, платежные карты), перенесены в раздел «Магазин продуктов».

Аналогичные изменения в мобильном приложении будут доступны с 1 июля.