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БАНК МОСКВА-МИНСК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ВЫДАЧИ ПЕРЕВОДОВ В БАНКАХ УКРАИНЫ

09:45 30.06.2017 ОАО «Банк Москва-Минск» предупреждает о приостановлении выдачи переводов в банках Украины. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с техническими проблемами в банках Украины. Ориентировочное время восстановления выплат – 3 июля.