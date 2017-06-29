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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК МОСКВА-МИНСК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ВЫДАЧИ ПЕРЕВОДОВ В БАНКАХ УКРАИНЫ
09:45 30.06.2017
ОАО «Банк Москва-Минск» предупреждает о приостановлении выдачи переводов в банках Украины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с техническими проблемами в банках Украины.
Ориентировочное время восстановления выплат – 3 июля.
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