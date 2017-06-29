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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 30 ИЮНЯ ДО 4 ИЮЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ, ОБМЕННИКИ, СИСТЕМА ДБО И БАНКОМАТЫ ТЕХНОБАНКА БУДУТ РАБОТАТЬ В ОГРАНИЧЕННОМ РЕЖИМЕ
17:45 29.06.2017

Отделения ОАО «Технобанк», обменные пункты, система дистанционного обслуживания, банкоматы и кэшины с 30 июня по 4 июля будут работать в ограниченном режиме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с переходом на использование международных номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC).

30 июня будут действовать следующие ограничения:

обслуживание клиентов (проведение платежей, осуществление валютно-обменных операций, прием документов на исполнение) во всех подразделениях банка (кроме РКЦ4, РКЦ5 и РКЦ6) осуществляется до 16;

обслуживание клиентов в подразделениях РКЦ4 и РКЦ6 осуществляется до 19 часов;

обслуживание клиентов в подразделение РКЦ5 осуществляется до 18 часов;

разовые платежи и оплата кредитов ОАО «Технобанк» не осуществляются во всех подразделениях банка;

система дистанционного банковского обслуживания клиентов физических лиц будет работать с ограниченным функционалом, будут недоступны произвольные платежи, интернет-депозиты, погашение кредитов ОАО «Технобанк»;

системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц будут работать до 16:30.

1 июля с 11 часов:

осуществляются кассовые операции (валютно-обменные операции, разовые платежи, прием платежей по прямым договорам, работа с пластиковыми картами, прием/выдача денежных средств по ордерам), платежи в системе ЕРИП (за исключением возможности погашения кредитов);

обслуживание физических лиц в отделениях банка в части отправки-выплаты переводов, проведения операций по счетам и вклада (депозитам), операции с банковскими платежными карточками, операции с чеками Tax Free не производятся.

системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц не будут работать

С 2 июля все банковские системы будут работать в штатном режиме, с 4 июля все отделения банка работают по стандартному графику, все операции будут осуществляться без ограничений, согласно установленному режиму проведения, уже с применением счетов IBAN и новых BIC.
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