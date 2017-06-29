|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.06.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 30 ИЮНЯ ДО 4 ИЮЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ, ОБМЕННИКИ, СИСТЕМА ДБО И БАНКОМАТЫ ТЕХНОБАНКА БУДУТ РАБОТАТЬ В ОГРАНИЧЕННОМ РЕЖИМЕ
17:45 29.06.2017
Отделения ОАО «Технобанк», обменные пункты, система дистанционного обслуживания, банкоматы и кэшины с 30 июня по 4 июля будут работать в ограниченном режиме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с переходом на использование международных номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC).
30 июня будут действовать следующие ограничения:
обслуживание клиентов (проведение платежей, осуществление валютно-обменных операций, прием документов на исполнение) во всех подразделениях банка (кроме РКЦ4, РКЦ5 и РКЦ6) осуществляется до 16;
обслуживание клиентов в подразделениях РКЦ4 и РКЦ6 осуществляется до 19 часов;
обслуживание клиентов в подразделение РКЦ5 осуществляется до 18 часов;
разовые платежи и оплата кредитов ОАО «Технобанк» не осуществляются во всех подразделениях банка;
система дистанционного банковского обслуживания клиентов физических лиц будет работать с ограниченным функционалом, будут недоступны произвольные платежи, интернет-депозиты, погашение кредитов ОАО «Технобанк»;
системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц будут работать до 16:30.
1 июля с 11 часов:
осуществляются кассовые операции (валютно-обменные операции, разовые платежи, прием платежей по прямым договорам, работа с пластиковыми картами, прием/выдача денежных средств по ордерам), платежи в системе ЕРИП (за исключением возможности погашения кредитов);
обслуживание физических лиц в отделениях банка в части отправки-выплаты переводов, проведения операций по счетам и вклада (депозитам), операции с банковскими платежными карточками, операции с чеками Tax Free не производятся.
системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц не будут работать
С 2 июля все банковские системы будут работать в штатном режиме, с 4 июля все отделения банка работают по стандартному графику, все операции будут осуществляться без ограничений, согласно установленному режиму проведения, уже с применением счетов IBAN и новых BIC.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2017
Курсы в банках
на 29.06.2017
Конвертация в банках
на 29.06.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте