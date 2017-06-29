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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕЖИМЕ РАБОТЫ НА ВРЕМЯ ПЕРЕВОДА СЧЕТОВ НА IBAN
16:45 29.06.2017

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) информируем, что 1 июля в связи с переводом банковских счетов клиентов на международную структуру номера счета (IBAN) не будет осуществляться обслуживание клиентов в Региональных дирекциях и Дополнительных офисах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также с 1 по 3 июля обслуживание клиентов – физических лиц в Кредитных центрах осуществляться не будет.

С 19.00 29 июня до 12.00 4 июля в инфокиосках банка будут недоступны операции, совершаемые с использованием наличных денежных средств. С 14.00 30 июня до 12.00 1 июля в банкоматах и инфокиосках банка будут недоступны операции по совершению платежей по погашению кредитов, ЕРИП и пр. (меню банкомата «Платежи»).

В Интернет-банке для физических лиц с 17.00 29 июня до 15.00 1 июля будет недоступна услуга осуществления платежей по свободным реквизитам («Произвольные платежи»). С 14.00 30 июня до 15.00 1 июля услуга Интернет-банк для физлиц будет недоступна.
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