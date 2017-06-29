ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РЕЖИМ РАБОТЫ СИСТЕМ ДБО И ОТДЕЛЕНИЙ ИДЕЯ БАНКА ИЗМЕНЯЕТСЯ С 30 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯ
16:15 29.06.2017

Режим работы систем дистанционного банковского обслуживания и отделений ЗАО «Идея Банк» изменяется с 30 июня по 4 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением работ по переходу на IBAN и BIC.

Так системы ДБО для физических лиц (Интернет-банк, Мобильное приложение, USSD-банк) будут работать следующим образом:

29 июня с 23.00 приостанавливается выполнение платежей по реквизитам в другой банк до 9.00 1 июля;

29 июня с 23.00 приостанавливается выполнение платежей в пользу поставщиков ЕРИП (АИС Расчет) с до 6.00 30 июня;

системы дистанционного обслуживания будут недоступны 30 июня с 22.00 до 9.00 1 июля.

30 июня меняется режим работы столичных ЦБУ, расположенных по адресам: пр-т. Рокоссовского, 80 (ЦБУ №36), ул. Кирова, 1 (ЦБУ №40); ул. Притыцкого, 97 (ЦБУ №56). Работа будет осуществляться с 9.00 до 19.00.

Остальные отделения Идея Банка 30 июня работают в прежнем режиме, 1-3 июля – не работают.

30 июня все РКЦ и ПОВ будут работать согласно установленным режимам работы.

1 июля – касса №1 РКЦ №5, расположенного по адресу Брест, ул. Московская, 210, и касса №1 РКЦ №17, расположенного по адресу Брест, ул. Ковельская, 5, начнут работу с клиентами в 1.00.

Остальные ПОВ/РКЦ — согласно режимам работы, 2-3 июля без изменений.

4 июля все отделения Идея Банка вернутся к работе в привычном режиме буднего дня.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2017
валюта курс
EUR 2.2088
USD 1.9336
RUB 3.2737
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2088 +0.0101
USD 1.9336 -0.0007
RUB 3.2737 +0.0252
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2030 2.2100
USD 1.9320 1.9360
RUB 3.2600 3.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 29.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1390 1.1450
EUR/RUB 67.0700 67.7500
USD/RUB 58.9000 59.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте