Режим работы систем дистанционного банковского обслуживания и отделений ЗАО «Идея Банк» изменяется с 30 июня по 4 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением работ по переходу на IBAN и BIC.

Так системы ДБО для физических лиц (Интернет-банк, Мобильное приложение, USSD-банк) будут работать следующим образом:

29 июня с 23.00 приостанавливается выполнение платежей по реквизитам в другой банк до 9.00 1 июля;

29 июня с 23.00 приостанавливается выполнение платежей в пользу поставщиков ЕРИП (АИС Расчет) с до 6.00 30 июня;

системы дистанционного обслуживания будут недоступны 30 июня с 22.00 до 9.00 1 июля.

30 июня меняется режим работы столичных ЦБУ, расположенных по адресам: пр-т. Рокоссовского, 80 (ЦБУ №36), ул. Кирова, 1 (ЦБУ №40); ул. Притыцкого, 97 (ЦБУ №56). Работа будет осуществляться с 9.00 до 19.00.

Остальные отделения Идея Банка 30 июня работают в прежнем режиме, 1-3 июля – не работают.

30 июня все РКЦ и ПОВ будут работать согласно установленным режимам работы.

1 июля – касса №1 РКЦ №5, расположенного по адресу Брест, ул. Московская, 210, и касса №1 РКЦ №17, расположенного по адресу Брест, ул. Ковельская, 5, начнут работу с клиентами в 1.00.

Остальные ПОВ/РКЦ — согласно режимам работы, 2-3 июля без изменений.

4 июля все отделения Идея Банка вернутся к работе в привычном режиме буднего дня.