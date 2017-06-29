БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

15:43 29.06.2017 ОАО «Белгазпромбанк» с 28 июня изменило процентные ставки по действующим срочным банковским вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, процентные ставки составляют: по вкладу «На 7 месяцев безотзывный – отличный» (по действующим вкладам, со дня оформления которых прошло 90 дней) – 8% годовых; по вкладу «На год отзывный – отличный» (по действующим вкладам, со дня оформления которых прошло 90 дней) – 8% годовых; по вкладу «На 2 года отзывный» – 9% годовых; по вкладу «На 5 лет отзывный» – 9% годовых; по вкладу «Десятилетие» – 9% годовых; по вкладу «Перспективный» – 9% годовых; по вкладам в рамках проекта WikiBank (проект «Сеть магазинов цифровой электроники «Техносеть» ЧПТУП «ЕвроТоргТехника») – 9% годовых.