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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ БЕЛВЭБ ДЛЯ ФИЗЛИЦ С ВЕЧЕРА 29 ИЮНЯ ДО ПОЛУДНЯ 1 ИЮЛЯ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ
14:33 29.06.2017
В Интернет-банке ОАО «Банк БелВЭБ» для физических лиц с 23.30 29 июня до 12.00 1 июля будут недоступны некоторые виды операций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением перехода на международную структуру номера счета IBAN и новые банковские идентификационные коды BIC.
Так, с 15.00 30 июня до 12.00 1 июля будет приостановлена возможность совершения перевода «Свободный платеж»; с 23.30 29 июня по 6.00 30 июня и с 23.30 30 июня до 6.00 1 июля будет приостановлено совершение платежей с использованием АИС «Расчет» (Платежи ЕРИП).
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