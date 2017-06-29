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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК И BLUEORCHARD ПОДПИСАЛИ ОЧЕРЕДНОЕ КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
14:10 29.06.2017
ОАО «БНБ-Банк» подписало кредитное соглашение с микрофинансовым фондом BlueOrchard Microfinance Fund, находящимся под управлением швейцарской инвестиционной компании BlueOrchard Finance Ltd.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за два с половиной года это соглашение стало шестым между БНБ-Банком и фондами под управлением BlueOrchard Finance Ltd, а общая сумма заключенных кредитных соглашений составила более 17 млн долл. в эквиваленте, что является самым крупным вложением фонда в Беларуси. По условиям последнего договора увеличенный лимит в объеме 3 млн евро, как и все предыдущие транши, предоставляются БНБ-Банку с целью развития программ кредитования среднего и малого бизнеса в Беларуси.
«Поддержка среднего и малого предпринимательства является стратегической задачей Белорусского народного банка. Соответственно, мы неустанно ищем разные возможности привлечения финансовых ресурсов для реализации поставленной перед собой задачи. Выстраивание крепких деловых отношений с разными международными финансовыми институтами, а также укрепление уже годами сформированной репутации БНБ-Банка среди наших западных партнеров дает нам возможность привлекать долгосрочные ресурсы для развития среднего и малого предпринимательства в стране. Приятно осознавать, что долгосрочность и надежность партнерства BlueOrchard с БНБ-Банком позволили фонду увеличить лимит финансирования до 17 млн долл. в эквиваленте, за что мы очень благодарны», – прокомментировал генеральный директор Белорусского народного банка Константин Церетели.
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