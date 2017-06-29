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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОТДЕЛЕНИЯ, ОБМЕННИКИ, БАНКОМАТЫ И СИСТЕМЫ ДБО МТБАНКА С 30 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯ БУДУТ РАБОТАТЬ В ОГРАНИЧЕННОМ РЕЖИМЕ
13:27 29.06.2017

Отделения ЗАО «МТБанк», обменные пункты, система дистанционного обслуживания, банкоматы и кэшины с 30 июня по 4 июля будут работать в ограниченном режиме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с переходом с 4 июля на использование международных номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC).

30 июня будут действовать следующие ограничения:

обслуживание клиентов (проведение платежей, осуществление валютно-обменных операций, прием документов на исполнение) во всех подразделениях банка осуществляется до 14.00;

кассовые операции (оплата кредитов МТБанка, прием платежей через ЕРИП, валютно-обменные операции, разовые платежи, прием платежей по прямым договорам, работа с пластиковыми картами, прием/выдача денежных средств по ордерам) во всех кассах банка осуществляются до 14.00;

система дистанционного банковского обслуживания клиентов доступна до 19.00; возможны все операции (оплата кредитов МТБанка, прием платежей через ЕРИП, произвольные платежи, перевод между картами, открытие/закрытие/пополнение/снятие депозитов и др.), после 14.00 будут недоступны произвольные платежи/Благотворительность;

в кэшинах доступны все операции (прием платежей через ЕРИП, пополнение карт, кредитов МТБанка), после 18.00 кэшины заканчивают прием любых платежей;

операции по картам будут осуществляться без ограничений.

1 июля:

с 0.00 по 0.30 – перерыв в работе банковских карточек, эмитированных ЗАО «МТБанк», сервиса переводов perevod.mtbank.by, приложений Denegram, «ИКС Карта», личного кабинета «Халвы»;

осуществляются кассовые операции (валютно-обменные операции, разовые платежи, прием платежей по прямым договорам, работа с пластиковыми картами, прием/выдача денежных средств по ордерам), платежи в системе ЕРИП (за исключением возможности погашения кредитов).

С 2 июля все банковские системы будут работать в штатном режиме, с 4 июля все отделения банка работают по стандартному графику, все операции будут осуществляться без ограничений, согласно установленному режиму проведения, уже с применением счетов IBAN и новых BIC.
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