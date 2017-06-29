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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИЗМЕНЯЕТСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ БАНКА «РЕШЕНИЕ» С 29 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯ
12:44 29.06.2017

Изменяется режим работы ЗАО «Банк «Решение» с 29 июня по 4 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технологических работ по переходу на международный формат номера банковского счета IBAN, а также новые банковские идентификационные коды (БИК) банков.

Обслуживание клиентов в ЦБУ (физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)

30 июня — до 14:00;

1 июля — 3 июля — обслуживание не осуществляется;

4 июля — обслуживание в ЦБУ производится в обычном режиме.

Осуществлять операции в торговой сети и снимать наличные в банкоматах держатели платежных карточек ЗАО «Банк «Решение» смогут в обычном режиме.

Системы Интернет-Банк и Мобильный Банк будут недоступны с 21.00 30 июня до 8.59 4 июля.

С 18.00 30 июня до 8.59 4 июля вход в системы ДБО, прием и отправка электронных документов в системы ДБО будут невозможны.

Обновленные специальные версии банком будут направлены до 30 июня.

В штатном режиме, для получения специальной обновленной версии ПО «Клиент-Банк», необходимо связаться с банком посредством СДБО.

Если срок выплаты заработной платы приходится на 30 июня, 1 июля, 2 июля, 3 июля, то организации могут осуществить расчет с сотрудниками досрочно — 29-30 июня.

С 20.00 29 июня до 9.00 4 июля года банк не будет осуществлять платежи с использованием устройств банка (банкоматы, Интернет-Банк, Мобильный Банк) и в кассах по услуге «Совершение платежей по реквизитам (произвольный платеж)».

Для обновления программного обеспечения и проведения необходимых организационных мероприятий в переходный период функционирование АИС «Расчет» будет приостановлено с 23.30 29 июня до 6.00 30 июня и с 23.30 30 июня до 6.00 1 июля.
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