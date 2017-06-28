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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК МОСКВА-МИНСК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
10:57 29.06.2017

ОАО «Банк Москва-Минск» с 28 июня изменило процентные ставки по кредитам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым кредитным договорам физических лиц процентная ставка по кредиту «на ЛИЧНОЕ» составляет 18% годовых.

Для держателей банковских платежных карточек, выпущенных в рамках зарплатных проектов, обслуживаемых банком, процентная ставка - 17,5% годовых.
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