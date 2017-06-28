БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК МОСКВА-МИНСК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

10:57 29.06.2017 ОАО «Банк Москва-Минск» с 28 июня изменило процентные ставки по кредитам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым кредитным договорам физических лиц процентная ставка по кредиту «на ЛИЧНОЕ» составляет 18% годовых. Для держателей банковских платежных карточек, выпущенных в рамках зарплатных проектов, обслуживаемых банком, процентная ставка - 17,5% годовых.