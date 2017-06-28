БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК НЕ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ АИС «РАСЧЕТ» В НОЧЬ С 29 НА 30 ИЮНЯ И С 30 ИЮНЯ НА 1 ИЮЛЯ

09:58 29.06.2017 ОАО «Технобанк» не будет осуществлять прием платежей через АИС «Расчет» с 23.30 29 июня до 6.00 30 июня и с 23.30 30 июня до 6.00 1 июля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением работ по переходу на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC).