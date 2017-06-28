ОАО «Белагропромбанк» в связи с проведением технологических работ, обусловленных переходом Беларуси на международную структуру номера счета, изменяет режим работы с 30 июня до 4 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 30 июня обслуживание физических лиц в филиалах, региональных дирекциях, Операционном управлении ОАО «Белагропромбанк» (за исключением обменных пунктов) осуществляется до 15.00. Обслуживание в обменных пунктах осуществляется до 20.00.

1 июля обслуживание физлиц в структурных подразделениях региональных дирекций по Минску и Минской области, Операционном управлении банка не осуществляется (за исключением обменных пунктов).

1 июля обслуживание в обменных пунктах и структурных подразделениях филиалов банка осуществляется в соответствии с графиком работы. Начало работы – с 10.00.

Особенности совершения отдельных операций:

С 15.00 30 июня до 9.00 2 июля будут недоступны операции:

погашения кредитной задолженности и получения выписки по кредитам в терминальном оборудовании банка и системах «Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг», «ТВ-банкинг», USSD-банкинг, SMS-банкинг, ЕРИП;

открытия договоров срочного банковского вклада (депозита) «@gro» и пополнения вкладных (депозитных) счетов в устройствах самообслуживания (инфокиоски, банкоматы) и системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, ТВ-банкинг, мобильные приложения) и получение выписки и отображение информации по вкладным (депозитным) счетам, открытым в структурных подразделениях региональных дирекций по г. Минску и Минской области, Операционном управлении банка.

С 23.30 29 июня до 6.00 30 июня, с 23.30 июня до 6.00 1 июля не осуществляется прием платежей в рамках системы «Расчет» (ЕРИП) в терминальном оборудовании банка и системах «Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг», «ТВ-банкинг», USSD-банкинг, SMS-банкинг и обменных пунктах.

С 23.55 29 июня до 0.05 1 июля будет недоступна услуга «Произвольные платежи» для систем дистанционного банковского обслуживания (системах «Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг»). Для дальнейшего использования услуги «Произвольный платеж» необходимо ввести новые реквизиты счетов получателя средств, ранее созданные шаблоны платежей будут деактивированы.