БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ БЕЛГАЗПРОМБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ УТРОМ 29 ИЮНЯ

18:08 28.06.2017 Некоторые сервисы ОАО «Белгазпромбанк» будут недоступны 29 июня с 7.30 до 8.15 Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время возможны кратковременные перебои в работе: отчета «Выписка», отчета «Условия обслуживания», раздела «Заявки», при погашении кредитов, при пополнении вкладов. Это связано с проведением технических работ.