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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ БЕЛГАЗПРОМБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ УТРОМ 29 ИЮНЯ
18:08 28.06.2017
Некоторые сервисы ОАО «Белгазпромбанк» будут недоступны 29 июня с 7.30 до 8.15
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время возможны кратковременные перебои в работе: отчета «Выписка», отчета «Условия обслуживания», раздела «Заявки», при погашении кредитов, при пополнении вкладов.
Это связано с проведением технических работ.
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