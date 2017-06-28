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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БЕЛИНВЕСТБАНКА ЕДИНОГЛАСНО УТВЕРДИЛИ КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА
17:12 28.06.2017
Акционеры ОАО «Белинвестбанк» на внеочередном общем собрании единогласно утвердили Кодекс корпоративного управления открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в собрании, которое прошло 19 июня в заочной форме, приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 98,7% голосов от общего количества.
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