БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АКЦИОНЕРЫ БЕЛИНВЕСТБАНКА ЕДИНОГЛАСНО УТВЕРДИЛИ КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА

17:12 28.06.2017 Акционеры ОАО «Белинвестбанк» на внеочередном общем собрании единогласно утвердили Кодекс корпоративного управления открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в собрании, которое прошло 19 июня в заочной форме, приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 98,7% голосов от общего количества.