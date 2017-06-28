Во «Франсабанк» ОАО действует новый банковский вклад (депозит) для физических лиц с фиксированной ставкой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Верный расчет ПЛЮС» - безотзывный вклад, который может быть оформлен на срок 385 либо 735 дней под фиксированную ставку в зависимости от валюты счета.

«Верный расчет ПЛЮС» может быть открыт в долларах США, евро или российских рублях. Процентная ставка устанавливается на уровне 3,75%, 3% и 6% годовых соответственно.

Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно с перечислением на сопряженный счет.

Минимальный первоначальный взнос составляет 100 долларов США, 100 евро либо 1000 российских рублей (в зависимости от валюты депозита). Максимальная сумма вклада не ограничена.