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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВО ФРАНСАБАНКЕ ДЕЙСТВУЕТ НОВЫЙ ВКЛАД ДЛЯ ФИЗЛИЦ С ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКОЙ
15:52 28.06.2017
Во «Франсабанк» ОАО действует новый банковский вклад (депозит) для физических лиц с фиксированной ставкой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Верный расчет ПЛЮС» - безотзывный вклад, который может быть оформлен на срок 385 либо 735 дней под фиксированную ставку в зависимости от валюты счета.
«Верный расчет ПЛЮС» может быть открыт в долларах США, евро или российских рублях. Процентная ставка устанавливается на уровне 3,75%, 3% и 6% годовых соответственно.
Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно с перечислением на сопряженный счет.
Минимальный первоначальный взнос составляет 100 долларов США, 100 евро либо 1000 российских рублей (в зависимости от валюты депозита). Максимальная сумма вклада не ограничена.
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