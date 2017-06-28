Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ОАО «Банк Москва-Минск» подписали соглашение о выделении банку кредитной линии на развитие микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ) в размере в 10 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит является первым кредитом ЕБРР, предоставленным в адрес ОАО «Банк Москва-Минск», и нацелен на поддержание и развития основного клиентского сегмента для банка – микро-, малого и среднего бизнеса.

Партнеры также согласовали Программу содействия развитию торговли (TFP) с лимитом на банк в размере 10 млн евро для финансирования экспортно-импортных операций.

Сотрудничество в рамках данных программ не только создаст возможности для банка расширить объемы операций с микро-, малым и среднем бизнесом, а также в рамках торгового финансирования, но и будет способствовать повышению технологичности банковских операций благодаря накопленному опыту ЕБРР в этих направлениях.

Заключение данных соглашений венчает проделанную работу банка и ЕБРР по одному из направлений развития, предусмотренных подписанным между Национальным банком Беларуси и ЕБРР меморандумом о взаимопонимании.

Меморандум был подписан в сентябре 2016 года и касался содействия со стороны ЕБРР в предприватизационной подготовке банка.

Подписание соответствующих документов состоялось в офисе ОАО «Банк Москва-Минск» 27 июня.

Предполагаемые размеры совместной программы действий делают данную договоренность одной из крупнейших, достигнутых со стороны ЕБРР в Беларуси в 2017 году.