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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЕБРР ВЫДЕЛИТ БАНКУ МОСКВА-МИНСК 10 МЛН ДОЛЛАРОВ НА РАЗВИТИЕ МИКРО-, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
15:04 28.06.2017
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ОАО «Банк Москва-Минск» подписали соглашение о выделении банку кредитной линии на развитие микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ) в размере в 10 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит является первым кредитом ЕБРР, предоставленным в адрес ОАО «Банк Москва-Минск», и нацелен на поддержание и развития основного клиентского сегмента для банка – микро-, малого и среднего бизнеса.
Партнеры также согласовали Программу содействия развитию торговли (TFP) с лимитом на банк в размере 10 млн евро для финансирования экспортно-импортных операций.
Сотрудничество в рамках данных программ не только создаст возможности для банка расширить объемы операций с микро-, малым и среднем бизнесом, а также в рамках торгового финансирования, но и будет способствовать повышению технологичности банковских операций благодаря накопленному опыту ЕБРР в этих направлениях.
Заключение данных соглашений венчает проделанную работу банка и ЕБРР по одному из направлений развития, предусмотренных подписанным между Национальным банком Беларуси и ЕБРР меморандумом о взаимопонимании.
Меморандум был подписан в сентябре 2016 года и касался содействия со стороны ЕБРР в предприватизационной подготовке банка.
Подписание соответствующих документов состоялось в офисе ОАО «Банк Москва-Минск» 27 июня.
Предполагаемые размеры совместной программы действий делают данную договоренность одной из крупнейших, достигнутых со стороны ЕБРР в Беларуси в 2017 году.
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