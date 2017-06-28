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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЖАЕТ С 19 ИЮЛЯ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДО 12% ГОДОВЫХ
14:14 28.06.2017
Правление Национального банка Беларуси приняло решение о снижении с 19 июля 2017 г. ставки рефинансирования с 13% до 12% годовых и ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков с 15% до 14% годовых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, решение принято по итогам состоявшегося ежеквартального заседания правления Национального банка Беларуси по вопросам оценки и прогноза тенденций в экономике, внешнем секторе и денежно-кредитной сфере с учетом закрепления положительных тенденций в экономике.
Инфляция сохраняется на низком уровне. По оценке, в июне 2017 г. в годовом выражении она составит около 6,2%. При этом наблюдается однородность динамики инфляции по товарным группам, что свидетельствует о повышении устойчивости ее замедления. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне 2017 г. оценивается на уровне около 5,3% в годовом выражении.
Закреплению данных тенденций способствуют умеренные темпы роста денежного предложения, позитивные изменения в сбалансированности платежного баланса и устойчивость валютного рынка.
В июне 2017 г. прирост средней широкой денежной массы по-прежнему составит около 5% в годовом выражении. Чистое предложение иностранной валюты, сохраняющееся на внутреннем валютном рынке, положительно влияет на уровень золотовалютных резервов и обеспечивает стабильность обменного курса белорусского рубля.
На этом фоне продолжается замедление инфляционных ожиданий, что благоприятно скажется на интенсивности роста цен в ближайшие месяцы. Возможности дальнейшего снижения процентных ставок в экономике будут определяться устойчивостью уменьшения инфляционных рисков.
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