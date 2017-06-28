БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА БЕЛВЭБ СОСТОИТСЯ 10 ИЮЛЯ

13:40 28.06.2017 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» состоится 10 июля в заочной форме. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания внесение изменений в Регламент общего собрания акционеров, в Положение о Наблюдательном совете и в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Банк БелВЭБ».