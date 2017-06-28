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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА БЕЛВЭБ СОСТОИТСЯ 10 ИЮЛЯ
13:40 28.06.2017
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» состоится 10 июля в заочной форме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания внесение изменений в Регламент общего собрания акционеров, в Положение о Наблюдательном совете и в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Банк БелВЭБ».
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