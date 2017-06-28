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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ ВЫПУСК КАРТОЧЕК МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ UNIONPAY INTERNATIONAL
12:49 28.06.2017
ОАО «БПС-Сбербанк» проходит процедуру сертификации в Международной платежной системе UnionPay International.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данный комплекс мероприятий предусмотрен меморандумом, который подписали БПС-Сбербанк и UnionPay International. По итогам встречи руководства банка и UnionPay International, которая состоялась в Минске, стороны озвучили намерение реализовать первые совместные проекты к концу 2017 года.
Сертификация позволит БПС-Сбербанку стать первым белорусским банком, которому будет предоставлена Генеральная лицензия на выпуск линейки карточек (Classic, Gold, Platinum, Diamond) платежной системы UnionPay International с одновременным запуском их обслуживания в банкоматах и платежных устройствах банка. Держатели карт UnionPay International, выпущенных банками других стран, смогут совершать необходимые операции с использованием терминального оборудования БПС-Сбербанка.
«Развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Китая открывает возможности для прихода в страну новых банковских сервисов и услуг наших китайских партнеров. Встреча стала стратегически важным шагом на пути комплексного сотрудничества с UnionPay International. Несомненно, возможность обслуживания БПС-Сбербанком карточек UnionPay International предоставит клиентам, которые фокусируются на азиатском регионе, дополнительные преимущества», – отметил председатель правления БПС-Сбербанка Сергей Инюшин.
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