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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПЕРЕВЕДЕННЫЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В БНБ-БАНК КАРТОЧКИ БСБ БАНКА ВОССТАНОВИЛИ СВОЮ РАБОТУ
12:18 28.06.2017
Карточки ЗАО «БСБ Банк», переведенные на обслуживание в ОАО «БНБ-Банк», восстановили свою работу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БСБ Банка, проект миграции прошел успешно. До 30 июня карты будут работать только в сети Банковского процессингового центра (Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Банк «Решение»), а после 30 июня – по всему миру.
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