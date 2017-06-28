БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПЕРЕВЕДЕННЫЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В БНБ-БАНК КАРТОЧКИ БСБ БАНКА ВОССТАНОВИЛИ СВОЮ РАБОТУ

12:18 28.06.2017 Карточки ЗАО «БСБ Банк», переведенные на обслуживание в ОАО «БНБ-Банк», восстановили свою работу. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БСБ Банка, проект миграции прошел успешно. До 30 июня карты будут работать только в сети Банковского процессингового центра (Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Банк «Решение»), а после 30 июня – по всему миру.