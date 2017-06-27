Председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич в рамках поездки в Солигорск обсудил с генеральным директором ОАО «Беларуськалий» Иваном Головатым вопросы привлечения прямых иностранных инвестиций для финансирования поставок импортного оборудования.

«Наше сотрудничество с Беларуськалием можно без преувеличения назвать многолетним, продуктивным и масштабным. Сегодня банк оказывает крупнейшему белорусскому комбинату более 40 видов банковских услуг. Одним из первых для клиента был реализован зарплатный проект, платежными карточками «Беларусбанка» пользуется около 13 тыс. сотрудников предприятия. С 2003 года наше взаимодействие регламентировано заключенным с «Беларуськалием» Генеральным соглашением о сотрудничестве», – прокомментировал В. Ананич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, В. Ананич и И. Головатый выразили готовность к продолжению сотрудничества в форме активного участия в реализации инвестиционных проектов, экономических и социальных программ как отдельно общества, так и региона в целом, поскольку ОАО «Беларуськалий» является градообразующим предприятием Солигорска.

В рамках генерального соглашения о сотрудничестве с Беларуськалием для поддержания производственных мощностей предприятия были открыты две инвестиционные кредитные линии для строительства Краснослободского рудника.

Благодаря лизинговой поддержке банка были приобретены современные очистные комбайны фирмы «Айкхофф». В 2012 году было принято решение о строительстве завода по производству комплексных удобрений. Реализация данного проекта стоимостью более 35 млн евро стала возможной благодаря совместной программе ОАО «Беларуськалий», ОАО «АСБ Беларусбанк» и Commerzbank AG, Германия. В 2013 году между банком и комбинатом было подписано соглашение о предоставлении мультивалютной кредитной линии на сумму 1,3 трлн рублей.

Беларуськалий – один из крупнейших в мире производителей и поставщиков калийных минеральных удобрений для сельского хозяйства, на протяжении двадцати лет позиционирует Беларусбанк как главного, надежного партнера в организации оптимальных схем финансирования и расчетов предприятия.

На долю ОАО «Беларуськалий» приходится более 18% мирового производства и экспорта калийных удобрений. На экспорт поставляется более 90% выпускаемой продукции в физическом весе, при этом в денежном выражении доля экспорта составляет более 90%.