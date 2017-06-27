БСБ Банк с 26 июня не оказывает некоторые виды операций физическим лицам, в большей мере сосредотачивая свои усилия на предоставлении сервиса высокого качества клиентам юридическим лицам и предпринимателям.

Банк пригласил своих клиентов физических лиц снять деньги со счетов до 26 июня 2017 г.

«Банк сделал все возможное для клиентов, чтобы они испытали как можно меньше неудобств в этой ситуации. Мы выплатили все деньги, за которыми обратились клиенты до 26 июня - из примерно 55 млн.рублей Банк отдал около 52 млн.рублей, в том числе примерно 13 млн.рублей дополнительно поступивших в этот период на счета физических лиц. К сожалению, не все смогли придти в банк за деньгами до указанной даты и на счетах физических лиц в Банке осталось около 3 млн.рублей», - отметил и.о. председателя Правления Виталий Рябцев.

БСБ Банк уверяет, что у Банка достаточно средств для полного исполнения своих обязательств перед клиентами.

«Только в кассах банка находится денег более чем на 20 млн. рублей, а общая сумма ликвидных активов превышает 100 млн. рублей. Так что клиентам не о чем беспокоится, мы готовы выплатить им деньги в любой момент. Просто сейчас для получения денег, в соответствии с законодательством, клиентам нужно будет обращаться в банк Москва-Минск», - пояснил Виталий Рябцев.

ЗАО «БСБ Банк» продолжает осуществлять свою деятельность в направлении обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ЗАО «БСБ Банк» осуществляет свою деятельность на белорусском рынке банковских услуг с 7 октября 2002 года. На сегодняшний день инфраструктура БСБ Банка включает 10 отделений в Минске, более трех десятков пунктов обмена валют, а также широкую сеть собственных банкоматов.