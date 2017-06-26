БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВОЗРАСТАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ ИЗМЕНЯЮТ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ – ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ)

13:16 27.06.2017 Возрастающие потребности клиентов изменяют требования к поставщикам финансовых услуг. Такое мнение высказал заместитель председателя правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) Сергей Дорошевич. По его словам, высокий темп жизни, ускоренное развитие информационных технологий, государственная политика в целом, возрастающие потребности клиентов изменяют требования к поставщикам финансовых услуг. «Суть банковского дистанционного обслуживания состоит в том, чтобы большее количество банковских операций – оплата счетов, получение выписок, оформление заявок, регистрация платежных документов и т.д. – осуществлялась без посещения банка. При этом мы не ограничиваемся расчетно-кассовым обслуживанием и предоставляем клиентам дополнительные возможности. Например, клиент может дистанционно представить документы в банк для валютного контроля, не теряя времени на поездку в офис. Все это осуществляется путем направления отсканированных документов в СДБО «Клиент-банк». Данный сервис не требует установки клиентом дополнительного программного обеспечения и последующего предоставления документов на бумажном носителе. Что касается сопровождения кредитных операций, то и здесь услуги ДБО оптимизируются «под клиента». Он может дистанционно предоставлять в банк необходимую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, отчет об использовании целевого финансирования, дополнительные сведения о деятельности клиента и многое другое). В ближайшем будущем мы реализуем возможность двустороннего подписания договоров с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Надо отметить, что в первую очередь это будут договоры по привлечению средств во вклады (депозиты)», - отметил С. Дорошевич.