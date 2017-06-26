|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.06.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
10:55 27.06.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» с 27 июня изменяет процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь привлекаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Выдатны» в белорусских рублях устанавливаются следующие годовые процентные ставки: минимальная ставка – 100 рублей; на 1 месяц – 5%, 3 месяца – 9%, 6 месяцев – 10%, 12 месяцев – 10,5%, 24 и 36 месяцев – 11%.
По вновь привлекаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Выдатны-вэб» в белорусских рублях устанавливаются следующие годовые процентные ставки: минимальная ставка – 50 рублей; на 1 месяц – 7%, 3 и 6 месяцев – 10%, 12 месяцев – 10,5%, 24 и 36 месяцев – 11%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2017
Курсы в банках
на 27.06.2017
Конвертация в банках
на 27.06.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте