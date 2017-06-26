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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
10:55 27.06.2017

ОАО «Банк БелВЭБ» с 27 июня изменяет процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь привлекаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Выдатны» в белорусских рублях устанавливаются следующие годовые процентные ставки: минимальная ставка – 100 рублей; на 1 месяц – 5%, 3 месяца – 9%, 6 месяцев – 10%, 12 месяцев – 10,5%, 24 и 36 месяцев – 11%.

По вновь привлекаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Выдатны-вэб» в белорусских рублях устанавливаются следующие годовые процентные ставки: минимальная ставка – 50 рублей; на 1 месяц – 7%, 3 и 6 месяцев – 10%, 12 месяцев – 10,5%, 24 и 36 месяцев – 11%.
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