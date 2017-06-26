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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КЛИЕНТЫ БСБ БАНКА МОГУТ ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ И ПОЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ НА КАРТОЧКУ С ПОМОЩЬЮ ПРИХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА В БНБ-БАНКЕ
09:53 27.06.2017
Клиенты ЗАО «БСБ-Банк» могут пополнить счет и положить деньги на карточку (в том числе вернуть на счет ранее снятые денежные средства) с помощью приходного кассового ордера.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «БНБ-Банк», для этого необходимо прийти в центр банковских услуг БНБ-Банка с паспортом (документом, удостоверяющим личность).
Не позднее 28 июня карточки заработают в привычном режиме, деньги (с учетом суммы пополнения) станут полностью доступны.
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